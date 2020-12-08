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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan toplu taşıma araçlarında Kovid denetimi

Jandarmadan toplu taşıma araçlarında Kovid denetimi

Jandarma

Jandarma Taksi Şoförü Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Trol 

-Jandarmanın araçları durdurması
-Minibüs içinde denetleme
-Hes kodu sorgulama
-Taksici röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde araçlarda alınan önlemler ile HES kodu kontrolü yapıldı. İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından trafikte korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçları denetlendi. Araçlarda korona virüse karşı alınan önlemler, koltuk düzeni, dezenfektan bulundurma gibi konular kontrol edildi. Ayrıca sürücü ve yolcuların da HES kodları sorgulandı. Denetimler hakkında konuşan bir taksi şoförü, “Denetimler çok iyi. Olması gereken bu. Denetimlerin daha da sık olması lazım. Jandarmanın çalışmasına saygı duyuyorum” dedi.
(CGK-
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