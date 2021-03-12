Jandarmadan tarihi eser operasyonu

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( MANİSA )- Manisa’da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi MANİSA



- Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 3 şüphelinin evine eş zamanlı düzenlenen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah 06.00 sıralarında Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol ve JASAT unsurları ile birlikte yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese yapılan operasyonda M.Ö. 6. Yüzyıl Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kiremit mumluk, 3 adet yaklaşık 30 santimetre çapında 10 santimetre eninde kiremit eser, 1 adet 25 santimetre çapında kenarları işlemeli kültür varlığı, 1 adet 1 metre uzunluğunda 70 santimetre genişliğinde lahit kapağı, 4 adet gözyaşı şişesi, 138 adet farklı çap ve ebatta bronz sikke, 43 adet Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen muhtelif çap ve ebatta objeler, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör başlığı ve dedektör ekipmanları ile 1 adet kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.





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