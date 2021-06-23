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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Sıcak anlar kamerada

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Sıcak anlar kamerada

- Operasyondan drone görüntü

Jandarma Akalan Altın Gözaltı Tarihi Eser Kaçakçılığı 

-- Operasyon anı araç içi görüntüleri
-- Şüphelilerin yakalanma anı
-- Araç içerisinde arama yapılmasından görüntü
-- Tarihi eserlerden detay ve genel görüntü

( İZMİR - ÖZEL)- İzmir'de sıcak dakikalar: Tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı İZMİR

- İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 732 parça tarihi eser ele geçirilirken, sıkı takiple gerçekleştirilen operasyon anı görüntülendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen aracı takibe aldı. Dur ihtarına uymayarak jandarma ekiplerinden kaçan araç, Ayrancılar çıkışında jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 adet sikke, 11 adet küpe, kolye ucu ve ok olmak üzere toplam 732 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı görüntüleri kameralara yansıdı. Drone ile havadan da çekilen görüntülerde jandarmanın şüpheli aracı kovalaması, aracın durdurulması ve şüphelilerin yakalanması ile tarihi eserlerin ele geçirildiği anlar yer aldı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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