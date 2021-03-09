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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Jandarmadan süs köpeği baskını

- Jandarmadan süs köpeği baskını

Jandarmanın baskın yaptığı evden ve köpeklerden görüntü

Sosyal Medya Jandarma Operasyonu Jandarma Akalan İstihbarat 

-bursa klasörüne gönderildi

( BURSA )- Evinde ürettiği köpekleri sosyal medyada sattığı iddia edilen bir kişi jandarma operasyonu ile yakalandı BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinde ürettiği Maltese Terrier cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın yurtdışından getirmiş olduğu evcil süs köpeklerini üreterek sosyal medya üzerinden sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte A.A. isimli şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada; Piyasa değeri yaklaşık 140 bin lira değerinde 11 adet yetişkin, 12 adet yavru olmak üzere toplamda 23 adet Maltese Terrier cinsi köpek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatılırken 23 köpekte İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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