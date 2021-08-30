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Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

- Su altında bayrak ve poster açılması görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Su Jandarma Kamera Altın 


- İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında su altına dalış yaptı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, su altı kamerasıyla görüntülendi. (AÇ-
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