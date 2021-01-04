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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

- Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

- Jandarma ekiplerinin sokak hayvanlarını beslemesi

Jandarma Hayvan Severler Sokak Hayvanı Hayvan Sokak Hayvanları 

-- Sokak hayvanlarının besinleri tüketmesi

( DENİZLİ )- Denizli'de jandarma ekipleri 4 günlük kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı DENİZLİ

- Denizli'de Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Çal'da onlarca sokak hayvanı jandarma ekipleri tarafından beslendi. İlçenin çeşitli noktalarına mama bırakan jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlardan tam not aldı. Çal ilçesi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayarak besledi ve ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakıldı. Jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından tam not aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başladı.
80 saat kesintisiz olarak süren sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 saat 05.00'e kadar sürdü. Çok sayıda işyerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanları 4 gün içinde besin bulmakta zorlanmaması için can dostlarını düşünen Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçenin farklı noktalarını gezerek sokak hayvanlarına mama bıraktı. Jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar ve hayvan severler tarafından tam not aldı. (MK-SY-MB-Y)
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