Jandarmadan Silivri’de yazlık eve kumar baskını

-Kumar oynayanlardan görüntü

-Kumar masalarından görüntü

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

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( İSTANBUL )- Suçüstü yakalanan 11 şahsa 52 bin lira ceza kesildi İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri’de yazlık bir eve kumar baskını düzenledi.

Operasyonda suçüstü yakalanan 11 şahsa toplamda 52 bin lira para cezası kesen ekipler evde 35 bin lira, 3 bin dolar ve 700 euro para ile evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kamera ile korunmaya çalıştılar İstanbul İl Jandarma ekiplerince; Silivri ilçe merkezinde bar işletmecisi olan E.Y.’nin, Silivri’de bir yazlıkta kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu yazlığı takibe alan ekipler tarafından yazlığın çevresinin kameralar ile donatılarak korunmaya çalışıldığını tespit etti. Yapılan detaylı takiplerde yazlık eve, değişik saatlerde çok sayıda şahsın geldiğinin belirlendi. Yazlığı kumarhaneye çevirmişler Jandarma ekiplerinin, hafta sonu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yazlığa çok sayıda şahsın giriş çıkışı yaptığını fark etmeleri ve içeride kumar oynatıldığından şüphelenmeleri üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu yazlığa operasyon düzenlendi.

Yazlık eve giren Jandarma ekipleri, şüphelileri hazırlanmış iki masada kumar oynarken yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüphelilerin masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine saklamaya çalıştıkları görüldü.

Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 35 bin lira, 3 bin Dolar ve 700 Euro para, evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Sahte bandroller ile ruhsatsız tabancaya adli işlem yapılmak üzere el konuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiler Adeta bir kumarhaneye dönüştürüldüğü görülen yazlıkta bulunan 11 şahıstan her birine, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralının ihlali gerekçesiyle 3.469 lira, kumar oynamaları gerekçesiyle 1.336 lira olmak üzere toplamda 52.855 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında “Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkân Sağlamak”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “Sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.



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