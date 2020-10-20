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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Amfetamin Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-ELE GEÇİRİLENLERDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Kuru sıkı tabancaları normal tabancaya çevirirken yakalandılar BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, kuru sıkı silahlardan el yapımı tabanca imâl eden iki kişi suçüstü yakalandı. Hocaköy'de ikamet eden H.S. ve O.E. isimli iki şahsın kendilerine ait ev ve eklentilerinde, kuru sıkı tabancaların namlusunda oynama yapmak suretiyle el yapımı tabanca imal edip sattıkları istihbaratı alındı. Jandarma ekipleri söz konusu şahısların evlerine baskın yaptı. Bursa ve İnegöl jandarma ekiplerinin yanı sıra operasyona KOM ekipleri de katıldı.
Yapılan operasyonda 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Payp), metamfetamin, 200 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 12 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, fişek, mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.S. ve O.E. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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