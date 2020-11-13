Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan Sarıyer'de maske ve sigara denetimi

Jandarmadan Sarıyer'de maske ve sigara denetimi

Denetimlerden görüntü

Genç Kızlar Para Cezası Otobüs Durağı Semt Pazarı Sigara Denetimi 

-Sigara içen genç kızlar
-Genç kızlara ceza uygulanması
-Detay

( İSTANBUL )- Otobüs durağından sigara içen genç kızlar, cezadan kurtulamadı İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de maske takmayan ve sigara içenlere yönelik denetimlerde bulundu. Ekipler otobüs durağında sigara içen iki genç kıza ceza kesti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer Kilyos'ta denetime çıktı. Vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, otobüs durakları, semt pazarı ve çarşıda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler jandarma aracından da anons yaparak korona virüs önlemleri hatırlattı. Denetimler sırasında maske takmayan ve sigara için iki genç kıza da 900 TL idari para cezası kesildi. Genç kızlar yasaktan haberleri olmadığını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Gece yarısı yarı çıplak sokağa attılarGece yarısı yarı çıplak sokağa attılar
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı