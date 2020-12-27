Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan sahtecilik operasyonu

Jandarmadan sahtecilik operasyonu

Operasyon görüntüsü

Sürücü Belgesi Sahtecilik Operasyonu Sigorta Poliçesi Nüfus Cüzdanı Naylon Fatura 

-Ele geçirilen malzemeler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen şahsı Avcılar’daki evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Evde gizli bölmeye dönüştürülmüş odada yapılan aramalarda sahte araç tescil belgeleri, nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; M.K. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, naylon fatura, sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisini aldı. İnceleme başlatan Jandarma ekipleri, M.K.’nın sahte belgeleri Avcılar ilçesinde bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Evdeki Gizli Bölmede İmalat Yapmış Eve baskın düzenleyen ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş gizli bir odayı fark etti. Odada yapılan aramalarda 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır nüfus cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bilgisayar, yazıcı, soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement