Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan sahte parfüm operasyonu: 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Jandarmadan sahte parfüm operasyonu: 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Parfüm görüntü

Cilt Kanseri Ünlü Marka Jandarma Su Ürünleri İmalathane 

-Jandarma görüntü
-Operasyon görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon jandarma kamerasında- Ele geçirilen sahte parfümler Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi İSTANBUL

- İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen 20 bin şişe sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller sergilendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte parfüm üretimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
İhbar üzerine Fatih’teki depolarına baskın yapan ekipler, dünyaca ünlü markaların bire bir sahtesini ürettikleri parfümleri orijinal göstermek için sahte bandrol ve stok numarası verdikleri tespit edilen M.K. ve C.G.B, adlı şüpheliler i gözaltına aldı. Baskın sırasında 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller İl Jandarma Komutanlığında sergilendi. Jandarma ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Jandarma tarafından konuyla ilgili yapılan uyarıda, sahte parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal olduğu belirtildi. Merdiven altı üretimin nasıl yapıldığı, ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından söz konusu ürünlerin cilt kanserine varan büyük tahrişlere neden olabileceğine, koklandığında ise zehirleyebileceğine dikkati çekilen uyarıda, TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayanların kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi.
(DZ-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement