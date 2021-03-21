Jandarmadan radar ve drone destekli denetim

-Araçların sorgu yapılması

-Trafik sorgulama

-Motorize trafik ekipleri sahil çevresinde denetim

-Radar aracı detay

-Yaya maske deneyimi



( HATAY -ÖZEL) HATAY



- Hatay'ın Samandağ İlçesi’nde, jandarma ekipleri radar ve drone destekli trafik ve maske denetimi yaptı. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Çevlik sahilinin 8 noktasında konuşlanan ekipler, radar ve drone desteği ile denetim yaptı. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonu olması sebebiyle araç geçiş yoğunluğu olan noktalarda hız, emniyet kemeri, cep telefonu, sürücü belgelerini ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti. Ayrıca korona virüs kuralları kapsamında yaya devriyesi ile sahil içinde ve iş yerlerinde maske denetimi gerçekleştirdi.



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