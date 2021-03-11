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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Jandarmanın arama çalışmaları

Sosyal Medya Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kaçakçılık Terör Örgütü 

-Uyuşturucu maddenin bulunması
-Kara gömülen uyuşturucunun çıkartılması
-Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi

( HAKKARİ )- Hakkari jandarması 482 kilo eroin, 75 kilo Metamfetamin ele geçirdi- Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından jandarmaya teşekkür etti HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 75 kilo Metamfetamin ele geçirildi. Edinelin bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu 10-11 Mart tarihinde Yüksekova ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi. "Bakan Soylu'dan, jandarmaya teşekkür" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sosyal medya hesaplarından, "482 kilo eroin, 65 kilo Metamfetamin. Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha. Tebrikler @Jandarma" ifadelerine yer verdi. (EKİP-ŞAK-
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