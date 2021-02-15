Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Jandarmadan PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 10 gözaltı

JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

( IĞDIR ) - IĞDIR

Urus Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 


- Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli şüpheli şahısların evlerinde arama yapıldı. Arama sonucu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı, sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı