Jandarmadan PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 10 gözaltı



- Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, T.İ., M.T., M.T., R.İ., F.İ., M.Ç., Ş.Ç., Y.E., M.Ş. ve A.T. isimli şüpheli şahısların evlerinde arama yapıldı. Arama sonucu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı, sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.



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