Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan operasyon: 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

Jandarmadan operasyon: 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

Operasyon anına ait Jandarma kamerası görüntüsü

Adli Kontrol Kaçak Akalan Etiler Harekete Geç 

-Ele geçirilen purolar
-Jandarma Komutanlığı sergisi
-Sergiden anons
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince puro kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonla 8 milyon lira değerinde 80 bin paket puro ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurda yasadışı yollardan puro sokulduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları ve 1 aylık fiziki takip neticesinde puroların, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki büfelerde satıldığını tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, puroların Başakşehir’de bir depoda tutulduğunu ve dağıtımın buradan yapıldığını belirledi. 80 bin paket puro ele geçirildi Çalışmaların ardından kaçakçıları yakalamak için harekete geçen ekipler, Başakşehir’deki depoya operasyon düzenledi.
Puroların tutulduğu depoya düzenlenen operasyonla iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler M.A. ve Ö.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, depoda yapılan arama neticesinde dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birine ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirlenen 80 bin paket puro ele geçirildi. 2 şüpheliden 1’i tutuklandı İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonlarının genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement