Jandarmadan online trafik eğitimi



- Erzincan’da jandarma tarafından ilköğretim okulu öğrencilerine online trafik eğitimi verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-11 yaş grubu öğrenciye trafik eğitimi korona virüs nedeniyle EBA ve Zoom programları üzerinden online olarak verildi.

Çocuklarla bilgisayar üzerinden iletişim kuran jandarma görevlileri öğrencilere ilk olarak genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçlara hareket halindeyken binilmemesi ve inilmemesi konusunda uyarılarda bulunan jandarma görevlisi, “Herhangi bir ulaşım aracına bindiğimizde emniyet kemerimizi takmalıyız. Ayrıca sürücünün dikkatini dağıtmamak için araç şoförü ile konuşulmaz. Yol boş olsa bile karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza çok iyi bakmamız ve hızlı adımlarla ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

(AA-AA-Y)



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