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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 3 ay takip sonucu yakalandılar

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 3 ay takip sonucu yakalandılar

jandarma operasyonundan görüntü

( IĞDIR ) IĞDIR

Jandarma Operasyonu Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 


- Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Doğubayazıt ve Iğdır Tuzluca ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 ay takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Mart 2021 tarihinden itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 ay süren takip sonucu Iğdır Tuzluca ve Ağrı Doğubayazıt ilçelerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yürütülen soruşturma ve icra edilen operasyon kapsamında 52,5 gr. Metamfetamin, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 4 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Öte yandan 15 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan ayrıca işlem yapıldı.
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