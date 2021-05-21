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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Ekiplerin iş yerine girişinden görüntü

Uyuşturucu Silah Ticareti Harekete Geç Kaçak Silah Sanayi Sitesi 

-Ekiplerin arama yapmasından görüntü
-Jandarmanın tabancaları ele geçirmesinden görüntü
-Jandarmanın Hint kenevirini bulmasından görüntü
-Ele geçenlerden görüntü

( ANTALYA )- Operasyon anı kameralara yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelinin sanayi sitesindeki işyerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 tabanca, 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken o anlar ekiplerin kameralarına yansıdı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konya’dan Manavgat’ta yasa dışı yollarla silah getirilip satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte silah ticaretinin Manavgat Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde yapıldığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçerek belirlenen adrese dün saat 22.00 sıralarında baskın düzenleyen farklı markalarda 6 tabanca ile bu tabancalara ait 35 adet mermi, 7 adet şarjör, saksılara ekili vaziyette 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili M. K. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Operasyon anı ise ekiplerin kamerasına yansıdı.
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