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Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon

Jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon

- Operasyon anından detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Para Cezası Operasyon Jandarma Yakalama Kararı Gözaltı 


- İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayan kişilere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çayönü Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 30 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye 38 bin 744 lira, 8 kişiye de maske takma yasağına uymama nedeni ile 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. 2 gözaltı Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda A.K. isimli bir kişi hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan şahıslar arasında bulunan İ.Ö. hakkında yakalama kararı bulunduğundan gözaltına alındığı bildirildi.

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