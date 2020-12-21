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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın kamerada

köpeklerin dövüştürülmesi

Köpek Dövüşü Para Cezası Jandarma Köpek Akalan 

-jandarmanın bölgeye gelişi
-hayvanların toplanması
-genel detaylar

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kısıtlamaları delerek köpekleri dövüştürenlere jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 32 bin TL de para cezası kesildi. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Arıl kırsal mahallesinde meydana geldi. Arıl Jandarma karakol komutanlığına bağlı ekipleri köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine şahıslara operasyon düzenledi.
Operasyonda kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkarak köpekleri dövüştüren 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarmaya mukaveleden gözaltına alınırken, 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını delmek ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Memurları köpekleri tek tek toplayarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki köpek barınağında koruma altına aldı. Jandarma, hem kısıtlamayı delen hem hayvanlara eziyet eden hem de kendilerine mukavele eden 4 şahsı gözaltına aldı. (LO-SD-
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