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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan kırsal mahallelerde 23 Nisan coşkusu

Jandarmadan kırsal mahallelerde 23 Nisan coşkusu

-Jandarma araçları 23 nisan şarkısı ile dolaşması

Jandarma 

--Çocuklar bayrak sallaması
--Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balon ve bayrakla süsledikleri araçlarla kırsal mahalleleri gezip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde araçları balon ve 23 Nisan bayraklarıyla süsleyen jandarma ekipleri, kırsal mahallerde kapı kapı dolaşarak çocuklara balon ve bayrak dağıttı.
Araçların megafonundan 23 Nisan şarkıları çalarak çocuklara bayramın coşkusunu yaşamalarını sağladı.
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