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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan kadın yolculara gül

Jandarmadan kadın yolculara gül

Jandarma ekiplerinin bayan yolculara gül hediye etmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Jandarma 


- Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat-Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti. Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik uygulama noktasında görev alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan kadınlar, bu duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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