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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan kaçak alkol imalat ve satışını yapan aileye operasyon

Jandarmadan kaçak alkol imalat ve satışını yapan aileye operasyon

Şahısların tutuklu şekilde götürülmesi

Alkollü İçki Bandrol Kurusıkı Tabanca Kaçak Alkol Muhalefet 

-Ele geçirilenlerden detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan kaçak alkol imalatı yapan ve satışa sunan aileye operasyon düzenledi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara’nın Çankaya İlçesi Yakupabdal mahallesinde H.K ve oğlu A.K. isimli şahıslar tarafından sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla kendilerine ait bir büfede “acı su” parolası ile satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından H.K ve oğlu A.K.’nin evlerine ve büfelerine operasyon düzenledi.
Evde ve büfede ele geçirilen malzemelerin ardından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin “4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarında Ankara-Çankaya İlçesi Yakupabdal mahallesinde H.K ve oğlu A.K. isimli şahıslar tarafından sahte alkollü içki imal ettiklerini belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin kaçak yollarla kendilerine ait bir büfede “acı su” parolası ile satış yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların evinde ve şahıslara ait büfede yapılan arama sonucunda; 75 adet 5 lt’lik bidonlar içerisinde toplam 375 lira bandrolsüz alkol, 2 adet 0,5 lt pet şişede bandrolsüz alkol, 1 adet pompalı av tüfeği ve 22 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pala ele geçirildi. H.K ve oğlu A.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
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