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Jandarmadan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Jandarmadan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

marmaris adliye görüntüsü

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-şüphelilerin adliyeye çıkarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan insan kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amaçlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 10 şüpheli Muğla, İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda göz altına alınarak Marmaris’e getirildi.
İzmir’de S.T ,H.A, İstanbul’da M.F.İ, J.K, B.A ve Marmaris’te ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla M.B, K.Ç, S.M, O.B, K.A olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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