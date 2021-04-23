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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Jandarma ekip otolarının konvoy görüntüleri

( ESKİŞEHİR )- Ekip araçlarıyla 23 Nisan konvoyu yaptılar, çocukların bayramını kutlayarak küçük hediyeler dağıttılar ESKİŞEHİR

Kutlay Jandarma Uttu 


- Eskişehir’de jandarma personelleri, ekip araçlarıyla konvoy düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilçe ve mahallelerde ekip araçlarıyla 23 Nisan konvoyu yaptı. Jandarma personelleri çocukların bayramını kutlayarak küçük hediyeler dağıttı.
Buruk geçen bayramda çocukları mutlu etmek ve bayram sevincini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, güzel görüntüler ortaya çıktı.
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