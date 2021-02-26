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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarma kamerasından helikopterli denetim görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Karayolları Para Cezası Trafik Denetimi Cep Telefonu Helikopter 


- Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında, helikopter destekli trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi.
Havadan trafik denetiminde “Seyir halinde cep telefonu kullanmak”, "Emniyet kemeri takmamak”, “Yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yüklemek”, “Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek”, “Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı”, “Tehlikeli şerit değiştirme-makas atma”, “Hatalı sollama”, “Yakın takip”, “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak-park etmek” ve “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ” kurallarına uymayan 36 araç sürücüsüne toplam 12 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.
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