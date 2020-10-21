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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan hediye paketine gizlenen uyuşturucu sevkiyatına darbe

Jandarmadan hediye paketine gizlenen uyuşturucu sevkiyatına darbe

- jandarma ekiplerinin 2 hediye paketini anlatması

Kokain Argo Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

- - uyuşturucu arama köpeği Caka’nın paketleri araması
- - hediye paketlerine sıkıştırılan uyuşturucunun tespit edilmesi
- - uyuşturucudan detay
- - genel ve yakın detaylar

( MUŞ )- Avustralya’ya gönderilmek üzere hediyelik pakete preslenerek zulalanmış 6 kilo 212 gram kokain ele geçirildi- Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Caka’dan bir başarı daha MUŞ

- Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avustralya’ya gönderilmek üzere hediyelik pakete preslenerek zulalanmış 6 kilo 212 gram kokain maddesi ele geçirdi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 19 Ekim 2020 günü saat 15.00 sıralarında Muş’un merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde, Van ilinde ikamet eden şüpheli şahıslar tarafından zula yapılmak suretiyle hazırlanan hediyelik paket içerisinde bulunan uyuşturucu maddenin (kokain maddesi) Van’dan getirilerek Muş’ta kargo ile Avustralya’ya gönderileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine kargo firmasına gelen paket içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramalarda, hediyelik paketlerin alt tabanına preslenmiş şekilde zulalanan 6 kilo 212 gram kokain maddesi ele geçirildi” denildi. (UU-MSA-Y)
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