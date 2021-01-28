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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan gecenin karanlığında gölün ortasında balıkçı kurtarma operasyonu

Jandarmadan gecenin karanlığında gölün ortasında balıkçı kurtarma operasyonu

Mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı görüntüleri

( BURSA )- Ulubat Gölü'nde teknelerinin yakıtı bitince mahsur kalan balıkçıları donmaktan jandarma ekipleri kurtardı BURSA

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Para Cezası Harekete Geç Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ulubat Gölünde gecenin karanlığında avlanırken kayıklarının yakıtı bitince göl ortasında mahsur kalan balıkçıları Jandarma ekipleri kurtardı. Zodiak botla Ulubat Gölü'nü karış karış gezen jandarma ekipleri göl ortasındaki sazlıkların içerisinde donmak üzere olan 3 balıkçıyı kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Onaç Mahallesi'nden motorlu tekne ile Ulubat Gölüne avlanmak için açılan K.Y. (23), E.I.(18) ve M.I.(23) isimli şahıslar 112 ihbar hattına, Uluabat gölü üzerinde teknelerinin yakıtı bitmesi nedeniyle açıkta bilmedikleri bir noktada mahsur kaldıklarını, telefonlarının şarjının olmadığını ve yardım istediklerini söyleyerek ihbarda bulundu. O andan itibaren balıkçılarla irtibat kesildi. Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kıyı kesiminde Mustafakemalpaşa asayiş ekipleriyle, göl üzerinde ise Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ile koordineli olarak arama başlattı. Yaklaşık 1 saat süren aramaların ardından kayıkları sazlıkların arasına saplanmış 3 kişi bulunup asayiş botu ile kurtarılarak Eskikaraağaç Mahallesi'nden karaya çıkarıldı. Soğuktan titreyen balıkçılar önce 112 sağlık ekiplerine, daha sonra ailelerine teslim edildi. Kayık içerisinde bulunan 2 adet av tüfeği ve 3 adet vurulmuş ördek muhafaza altına alınarak, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek, ekipler tarafından şahıslara belgesiz, kotasiz olarak ruhsatsız av yapmaktan toplam 6 bin lira idari para cezası uygulandı.
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