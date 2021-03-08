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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü’nde “anlamlı” otobüs denetimi

Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü’nde “anlamlı” otobüs denetimi

-Drone-

Koronavirüs Trafik Kuralları Jandarma Yolcu Taşımacılığı Şehir İçi 

-Denetim yapılması
-Otobüslerin durdurulması
-Ekiplerin çalışması
--Aktüel kamera-
-Araçların durdurulması
-Ekiplerin otobüsüne girmesi
-Kadınlara karanfil vermesi
-Yolculara uyarıda bulunması
-Hijyen kiti dağıtılması

( İSTANBUL ) -- Şehirlerarası otobüsleri durduran jandarma ekipleri kadınlara karanfil verdi- Sürücülere ve yolculara uyarıda bulunan jandarma hijyen kiti de hediye etti İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korana virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim yaptı. Havadan da görüntülenen denetimde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle otobüslerdeki kadınlara karanfil vererek, yolculara da hijyen kiti hediye etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Kontrollü Normalleşme” döneminde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla çok sayıda ekiple, şehiriçi ve şehirdışı otobüslere yönelik denetim yaptı. “Sağlımız için, Hepimiz için” sloganıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlere devam eden jandarma ekipleri, çeşitli noktalarda toplamda 4 bin 518 uygulama gerçekleştirdi. Jandarmadan kadınlara karanfil jesti Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri, şoförlere karayolunda belirtilen trafik kurallarına uymaları ve uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmamaları konusunda uyarısında bulundu. Otobüslerin içerisine de giren jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil verdi. Çiçek karşısında duygulanan kadınlar ekiplere teşekkür ederken, yolculara hijyen kiti de hediye edildi. Yapılan denetimler drone ile havadan da görüntülendi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin dinamik denetim faaliyetlerinin uygulanmasına 7 gün 24 saat devam edeceği öğrenildi. (DCC-ZA-
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