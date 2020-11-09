Jandarmadan "drone" destekli denetim - SİVAS - Ekiplerin drone destekli denetim yapması - Ekiplerin araçları durdurması ve sürücülere Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunması Sivas 'ta jandarmadan "drone" destekli denetimSİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaçayır - Porsuk yolunda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.Jandarma trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde seyir halindeki araçlar 'drone' yardımıyla da kontrol edildi.Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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