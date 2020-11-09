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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan 'drone' destekli denetim - SİVAS

Jandarmadan 'drone' destekli denetim - SİVAS

Jandarmadan "drone" destekli denetim - SİVAS - Ekiplerin drone destekli denetim yapması - Ekiplerin araçları durdurması ve sürücülere Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunması Sivas 'ta jandarmadan "drone" destekli denetimSİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaçayır - Porsuk yolunda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.Jandarma trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde seyir halindeki araçlar 'drone' yardımıyla da kontrol edildi.Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs Jandarma Emniyet Kemeri Cep Telefonu Trol 

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