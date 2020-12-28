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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

- OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ

Akalan Trol 

--Şahısların adli tabiplikten çıkarılması
--Detaylar

( KAYSERİ - 2) KAYSERİ

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sağlık kontrolleri yapılmak üzere Adli Tabipliğe getirildikten sonra, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. (EK
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