Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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( KAYSERİ ) - KAYSERİ



- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sağlık kontrolleri yapılmak üzere Adli Tabipliğe getirildikten sonra, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. (EK



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