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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını kamerada

Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını kamerada

Jandarma kamerası

Kambi Para Cezası Akalan Kamera 

-Şahısların görüntüsü
-Arama yapılması
-İskambil kağıtlarından görüntü
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir çiftlik evinde kumar oynadığı iddia edilen 11 kişi düzenlenen baskınla yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulandı. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Türkmen Mahallesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. D.P.’ye ait evde kumar oynandığını tespit eden Jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi.
Çiftlik evinde yapılan aramada masa ve sandalye kurmak suretiyle kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Ev sahibine kumar oynamak için yer ve mekan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca evde bulunan 11 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ve kumar oynamak kabahatinden bin 225 TL olmak üzere toplamda 48 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.
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