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Jandarmadan çevre kirliliğine para cezası
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarmadan çevre kirliliğine para cezası

Jandarmadan çevre kirliliğine para cezası

Kirlilikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Çevre Kirliliği Para Cezası Tarım Tarım Arazisi Dere Yatağı 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Tarım arazisine hayvansal atık boşaltan işletmeye 270.000 TL idari para cezası ve şirket yetkilisi hakkında adli işlemlere başlattı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluğun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Akyurt İlçesinde bulunan bir çeşmeden kirli su aktığı ihbarı alınması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, tarım arazisine Elektrik Üretim Şirketine ait tankerlerin hayvansal atık boşalttığı, eğim sebebiyle atığın dere yatağına aktığı ve yer altı sularına karışması sonucu çeşme suyunun kirlenmiş olduğu tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Tarım arazisine hayvansal atık boşaltan işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinin (r) bendi gereği 270.000 TL idari para cezası uygulanmış ve (2) şirket yetkilisi hakkında adli işlemlere başlatıldı.
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