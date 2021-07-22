- Jandarmadan bayram uygulaması

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

-UYGULAMADAN GÖRÜNTÜ

-TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ

-SÜRÜCÜ İLE RÖP



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada ekipler sürücülerin bayramını kutlarken trafik kurallarına uyulması noktasında uyardı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karayolları trafik güvenliği ekiplerince ılıksu mevkiinde bayramın 2. gününde trafik kontrolü yapıldı. Jandarma trafik ekipleri kontrollerde durdurdukları araç sürücüleri ve ailelerinin bayramları kutlayarak, trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler özellikle radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrolleri yaptı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulamalardan memnun olduğunu ifade eden sürücüler uygulamaların devam etmesi gerektiğini söylediler. (SÖ-

