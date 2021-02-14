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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarmadan 55 yıllık çitfe sürpriz sevgililer günü kutlaması

Jandarmadan 55 yıllık çitfe sürpriz sevgililer günü kutlaması

janadrmanın araç üzerinde pastayı hazırlaması

Jandarma Sevgililer Günü Yaşlı Çift 

-ellerinde pastayla yaptıkları uzun yürüyüş
-evip dış kaphısında mumları yakmaları
-evin içinde mumları yanan pasta ve gülle girmeleri
-tokuç çiftinin pastayı üflemesi
-ekiplerin karayolunda yolculara gül vermesi

( ANTALYA )- Ellerinde bu defa pasta ve gülle yaşlı çiftin kapısını çaldılar ANTALYA

- Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Akseki ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri 14 Şubat sevgililer gününde vatandaşlara sürprizler yaptılar. Serik ilçesinde vatandaşlara çiçek ikram eden Jandarma trafik timleri Akseki ilçesi Cendeve Mahallesi'nde ise 55 yıllık evli Ali Rıza ve Hatice Tokuç çiftinin sevgililer gününü pasta ve güllerle kutladılar. Akseki ilçesin Cendeve mahallesinde bulunan Tokuç çiftinin evlerine araçla gelip, jandarma aracının üzerinde pastayı hazırlayan ve mumlarla süsleyen jandarma ekipleri, ellerinde pastayla yaptıkları uzun bir yürüyüşten sonra Tokuç çiftin evine ulaştı. Dış kapının önünde mumları yakan jandarmayı evde içinde elinde pasta ve güllerle gören Ali Rıza ve Hatice Tokuç çifti önce şaşkınlık yaşadı. Jandarma timleri, 55 yıllık çifti tebrik ederken, Tokuç çifti mumları üfleyerek sevgililer gününü kutladı. Mutlulukları üzlerinden okunan yaşlı çift Jandarmaya dualar etti.
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