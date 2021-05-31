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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu

Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu

Yaralı karacaya süt içirilmesi

Rehabilitasyon Jandarma Uttu Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Yaralı karacanın jandarmaya getirilmesi
-Yaralı karacanın Milli Parklara teslim edilmesi

( KASTAMONU -ÖZEL)- Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı KASTAMONU

- Kastamonu'da jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karacaya süt içirerek hayatta tuttu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Gökörün köyünde bazı vatandaşlar yolda yaralı halde karaca olduğunu görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yaralı karacayı bulunduğu yerden alarak, Daday İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Burada altına kilim ve halı gibi malzemeler serilerek yatırılan yaralı karacaya jandarma ekipleri süt içirdi. Su ve süt içtikten sonra karnı da doyan karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine teslim edildi. Yaralı karacanın, Kastamonu'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. Öte yandan yaralı halde bulunan karacanın 4 yaşında olduğu ve bir aracın çarpması sonucu yaralı halde terk edildiği belirtildi.
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