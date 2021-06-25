Jandarma ve MİT’ten terör operasyonu: 7 gözaltı

-Zanlıların adliyeye getirilişi detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta Jandarma ve MİT ortaklaşa terör operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, toplam 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kars Valiliği kontrolünde ‘Eren-15 Operasyonları’ kapsamında Kars İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’nın ortak düzenlediği PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kars Jandarma ekipleri tarafından Çemçe/Madur bölgesinde PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik yapılan operasyonda toplam 11 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma/Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 7’si gözaltı olmak üzere, 11’i hakkında yasal işlemler yapıldı. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

