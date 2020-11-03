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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarma, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Jandarma, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

jandarma ve Sincan infaz görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 gram eroin, 1 adet folyoya sarılı yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Güdül ilçesi Garipçe Mahallesi girişinde Jandarma tarafından icra edilen “Yol Kontrol ve Arama” uygulamasında, 06 plakalı bir araç şüphe üzerine durduruldu, araç içerisinde 3 vatandaş tespit edildi. Zanlıların uyuşturucu temini için Güdül ilçesine geldikleri öğrenildi. Uyuşturucunun H.Y. isimli tacirden alınacağı belirlendi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde H.Y.’nin adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 10 gram eroin, 1 adet folyoya sarılı yaklaşık 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Zanlılar Jandarma işlemlerinin ardından Beypazarı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adli makamlarca K.E.A ve H.Y. isimli zanlılar uyuşturucu madde ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine konuldu.
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