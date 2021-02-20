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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma trafik ekipleri havadan denetledi

Jandarma trafik ekipleri havadan denetledi

Helikopterden trafik denetimi detay

( MUĞLA )- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri sorumluluk bölgesinde havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi MUĞLA

Trafik Kuralları Akalan Trafik Denetimi Yakın Takip Hatalı Sollama 


- Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı müşterek denetimler arttırılırdı. Jandarma Trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan düzenlenen trafik denetimlerinde sürücülerin yakalanma riski duygusunu arttırmak ve trafik kurallarına uyumu arttırmak amacıyla Muğla’nın Ortaca ilçesi turistik Dalyan yolunda havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde, ‘Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi” ihlaller denetlendi. Denetimlerde üç şahsa geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek üç şahsa taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etme ihlallerinden toplamda 6 sürücüye Bin 374 TL cezai işlem uygulandı.
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