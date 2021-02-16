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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarma toplu taşıma araçlarında kış lastiği denetimi yaptı

Jandarma toplu taşıma araçlarında kış lastiği denetimi yaptı

Denetim

Jandarma Toplu Taşıma Kış Lastiği Trol 

-Lastiğin derinliğini ölçülmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Eyüpsultan Habipler Yolu üzerinde toplu taşımı araçlarında kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimde lastik ölçme aparatıyla lastik derinliğini kontrol eden ekipleri, sürücülere uyarılarda da bulundu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler Yolu üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimde korona virüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Araçlarda kış lastiği denetimi de yapan jandarma ekipleri, lastik ölçme aparatıyla lastik derinliğini kontrol etti. (DCC-ÖFA
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