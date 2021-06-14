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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı

Törenden görüntüler

Jandarma Saygı Duruşu İstiklal 

-Genel ve detaylar
-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) - Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı KİLİS

- Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuna Kilis Valisi Recep Söytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve jandarma personeli katıldı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından sonra saygı duruşu yapılarak ve istiklal marşı okundu. Jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle etkinlik pandemi kurallarına çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

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