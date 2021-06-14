Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yaşı İzmir'de törenle kutlandı

-Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yılı İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Sağanak yağış altında gerçekleşen tören, korona virüs önlemleri doğrultusunda kısa tutuldu. İzmir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 182'nci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel'in çelenk sunumu ile başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören kısa tutuldu Sağanak yağış altında gerçekleşen ve korona virüs(Covid-19) tedbirleri nedeniyle kısa tutulan törende, İzmir İl Jandarma Komutanlığı mensupları sosyal mesafe kurallarına göre hizaya geçerken, maske ile de önlem aldı. İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

