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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: 'Veremem abi'

Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: 'Veremem abi'

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Jandarma Roma Dönemi Camii Oturma Eylemi Halife 

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( ANTALYA -EK) Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi"-Tarihi eserleri vermek istemeyen mahalle sakinleri eserlerin üzerinde oturma eylemi başlattı- Antalya’da tarihi eser gerginliği ANTALYA

- Antalya’nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar Mahallesi'nde bulunan 21 adet roma dönemine ait tarihi eseri müzeye götürmek için gelen ekipler ile mahallesi sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Tarihi eserlerin uzun yıllardır köyde korunduğunu belirten mahalle sakinleri eserleri vermemek için eserlerin üzerine oturarak eylem yaptı. Bunun üzerine mahalleye çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Her iki tarafında bekleyişi sürüyor.Antalya’nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar Mahallesi'nde camii ve bazı evlerin duvarlarında roma dönemine ait 21 adet eser kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mahalleye giden Elmalı Müze Müdürlüğü Ekipleri, eserlerin müzeye kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde eserleri kaldırmak için bugün köye gelen ekipler, mahallelinin direnişi ile karşılaştı. Müze müdürlüğü ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri, eserlerin uzun zamandır köyde bulunduğunu ve bugüne kadar koruduklarını belirterek eserleri vermeyecekleri söylediler. Müze ekiplerinin kamyonunun gelmesi ile mahalle sakinleri eserlerin üzerine oturarak eylem başlattı. Yaşanan gerginlik üzerine mahalleye, çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Mahalleye gelen Jandarma ekipleri, tarihi eserlerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Güvenlik şeridini geçen mahalle sakinleri, eserlerin üzerinde oturmaya devam ediyor. Müze müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmek için olay yerinden uzaklaştı.Mahalle sakini 87 yaşındaki Osman Pınar, “Bu eser daha önce buradan değildi. Bu köy halifelik zamanında kuruldu. Önce Halife köyü olarak bilinirdi sonra şimdiki adı ile biliniyor. Bu aslan taşı burada değildi. İleride dağdan getirildi.
Kızaklar taşındı. Başka eserlerde de varı. Çeşitli yerlere gitti. Biz o zamanlar çocuktu. Bu taşı bu köy koruyor zaten. Hepimiz de sahip çıkıyoruz. Vermek istemiyoruz” sözleri ne yer verdi.Bir başka mahalle sakini Enver Sarı ise, “Biz bildik bileli bu eserler var. Bu eserler kızakla taşınmış. Biz vermek istemiyoruz. Büyükşehir önündeki eser de buradan gitti. Buraya çeşme takılmış o şekilde gündeme geldi. Daha önce de götürmek için geldiler ama vermedik. Yine vermeyiz” açıklamasına yer verdi.
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