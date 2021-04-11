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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ‘Tabletten Plaka Tanıma Sistemi’ kullanmaya başladı

Jandarma ‘Tabletten Plaka Tanıma Sistemi’ kullanmaya başladı

Denetimlerden genel detay

Ehliyet Belgesi Hafta Sonu Jandarma Gesi Trol 

-Tabletten plaka tanıma sistemi detay
-Ceza işlemi detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Hem hızlı hem de güvenli sistem sayesinde, saniyeler içerisinde araçların tüm bilgilerine ulaşılabiliyor- Jandarma ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında “Tabletten Plaka Tanıma Sistemi” kullanılarak hafta sonu kısıtlaması denetimleri yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Denetimlerde izin belgesi, araç evrakları, plaka sorgulama ve ehliyet belgesi kontrolleri yapılıyor. Kısıtlamaya kurallarına uygun olmayan durumların tespitinde ise cezai işlem uygulanıyor. ‘Tabletten Plaka Tanıma Sistemi’ uygulanıyor İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim yapan ekiplere dağıtılan tabletlerle plakadan araç sorgusu yapılıyor. Hem hızlı hem de güvenli olduğu belirtilen sistem sayesinde, saniyeler içerisinde plakadan araçların tüm bilgileri ve aranmasının olup olmadığı tespit edilebiliyor.
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