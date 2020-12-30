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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

ekiplerden görüntü

Güzergah Jandarma Toplu Taşıma Kış Lastiği Trol 

-kış lastiği kontrolü ve hes kodu denetiminden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirlerarası yolculuk yapan toplu taşıma araçlarında HES Kodu ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim, şehirlerarası toplu taşıma yapan araçların ana güzergahlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Denetime çok sayıda jandarma ekibi katıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler aynı zamanda kış lastiği denetimi de gerçekleştirdi. Araçların içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında uyarılarda bulunan ekipler, yolcuların HES Kodlarını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. (HES-ZA-
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