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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

Jandarma ekibi yayın

Trafik Kuralları Trafik Eğitimi Öğrenciler Yaya Geçidi Ortaöğretim 

-EBA Eğitimi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Jandarma ekipleri EBA yayını üzerinden ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri ortaöğretim öğrencilere zoom programı üzerinden EBA yayınına katılarak trafik eğitimi verdi. Kadıoğlu Ortaöğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya geçidi, trafik ışık levhaları hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca öğrencilere korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi.

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