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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci

Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci

EBA üzerinden eğitim verilirken

Trafik Kuralları Jandarma Trafik Eğitimi Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilere soru yöneltirken
-Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan eğitim verirken
-Detaylar

( KIRIKKALE ) Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci KIRIKKALE

- Kırıkkale’de jandarma tarafından 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi veriliyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kent genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında: proje göstergelerinden biri olan "öğrencilere trafik eğitimi verilmesi" faaliyeti, dönem içerisinde yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze verilemediğinden bu eğitimler, Vali Yunus Sezer’in talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) alt yapısı kullanılarak veriliyor. Hedef 11 bin öğrenci Jandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.
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