Jandarma’nın lüks siteye yaptığı operasyonda suikast silahı bulundu

-Suikast silahından detay

-Uyuşturucu maddeleri detay

-Diğer detaylar



( İSTANBUL )- Jandarma’dan lüks siteye uyuşturucu baskını- Suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ele geçirildi- Baskın anları kamerada İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, sosyal medya dahil olmak üzere, çeşitli kanallardan iletişim kurdukları şahıslara pazarlayan İran uyruklu F.M. ve F.M.B. isimli şahısların Bakırköy’deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 11 kilogram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ile bu tabancaya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mermi ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B. isimli şahısların adreslerini belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Sosyal medya üzerinden iz süren Jandarma ekiplerince şüphelilerin Bakırköy’deki lüks bir siteden bu paylaşımları yaptığı anlaşıldı. Yapılan fiziki takip ile de şüphelilerin eşkâlleri ve ikamet adresleri belirlendi. Evden suikast için kullanılan tabanca çıktı Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ve suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye basıldı. İran uyruklu oldukları anlaşılan şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede yapılan aramalarda; 11 kilogram uyuşturucu madde (Metamfetamin), 2 adet hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 adet tabanca ile bu tabancaya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mermi ele geçirildi. İran uyruklu F.M. ve F.M.B. isimli şahıslarda Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları cezaevine kapatıldı İran Uyruklu uyuşturucu satıcıları F.M. ve F.M.B. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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