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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarma'nın Dedektifleri suçlulara geçit vermiyor

Jandarma'nın Dedektifleri suçlulara geçit vermiyor

Zanlının hasteneye getirilmesi

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Akalan Hapis Cezası Avcılık Irak 


- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü jandarma yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma'nın Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), adli makamlarınca, " Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan P.C’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çalışmalar sırasında “Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme” suçundan aranan E.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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